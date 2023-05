Un élève arrêté après une fusillade dans une école à Belgrade

"La police a dépêché sur place toutes les patrouilles disponibles et arrêté sur place un mineur (...) soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d'élèves et d'un gardien de l'école avec un pistolet appartenant à son père", lit-on dans le communiqué, qui ne précise pas le nombre de personnes blessées. La fusillade est survenue vers 08h40 dans l'établissement Vladislav Ribnikar, situé dans le centre de la capitale serbe, selon la même source. Les médias locaux donnent des informations contradictoires sur le nombre de personnes blessées. Selon la télévision nationale (RTS), au moins six élèves et une professeure ont été blessés. Le gardien serait en outre décédé, toujours selon les médias locaux. Toutefois, la police n'a pas confirmé cette information. (Belga)