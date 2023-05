Visite surprise du président ukrainien pour un sommet en Finlande

"Afin de rejoindre l'Otan et de soutenir des alliances pour trouver un appui, le travail diplomatique fondamental doit être fait. L'Ukraine le fait aujourd'hui", a écrit sur Telegram Daria Zarivna, une conseillère du président ukrainien. En marge du sommet, M. Zelensky rencontrera son homologue finlandais Sauli Niinistö, dont le pays a récemment adhéré à l'Otan, afin d'évoquer "la lutte pour la défense de l'Ukraine". Il aura aussi des entretiens bilatéraux avec les Premiers ministres de Suède Ulf Kristersson, de Norvège Jonas Gahr Store, du Danemark Mette Frederiksen et d'Islande Katrin Jakobsdottir. Tous les pays nordiques ont promis un soutien tant financier que militaire à l'Ukraine après l'invasion russe de février 2022. La Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège ont également rejoint les efforts internationaux pour fournir des armes lourdes à l'Ukraine en donnant une partie de leurs propres chars Leopard 2 ou en offrant de l'argent pour les acheter. Mardi, le Danemark a annoncé l'envoi d'une aide militaire pour un montant de 1,7 milliard de couronnes (228 millions d'euros) à l'Ukraine pour "renforcer (s)a capacité à mener une offensive dans les mois à venir". Ce don, le plus important à ce jour à ce pays, porte à 11 milliards de couronnes (1,47 milliard d'euros) l'aide militaire danoise à l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe. (Belga)