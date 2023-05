Bourse de Bruxelles - Les marchés européens reculent après la Fed et avant la BCE

AB InBev (58,29) se démarquait en gagnant 0,4% en compagnie d'Aperam (33,02) et Umicore (28,58) qui progressaient de 0,5 et 0,1%, les baisses étant emmenées par Melexis (84,60) et UCB (82,34), négatives de 2,5 et 2,7%. Solvay (106,60) et Galapagos (36,01) valaient 1 et 1,1% de moins que la veille, les résultats d'arGEN-X (347,60) étant accueillis par une baisse de 2,1%. KBC (63,16) et Ageas (40,21) reculaient de 0,7 et 0,3%, WDP (26,10) de 1,9%, Aedifica (74,40) et Cofinimmo (83,90) de 1,1 et 1,6%, D'Ieteren (168,90) et Sofina (202,60) de 0,9 et 1,1%. Intervest Offices (16,92) reculait par ailleurs de 9,5% pour une baisse de 1,5% compte tenu de son détachement de coupon. Les résultats d'Ontex (8,13) étaient salués par un bond de 4,7% alors que Colruyt (29,42) et Unifiedpost (3,77) récupéraient 2,5 et 3,3%, Shurgard (45,935) et Xior (27,85) abandonnant par contre 1,9%. Mithra (2,51) rebondissait enfin de 6,8% tandis que Nyxoah (7,34) et Hyloris (12,80) s'appréciaient de 2,2 et 1,6%. L'euro s'inscrivait à 1,1040 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1050 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 59.210 euros, en progrès de 545 euros. (Belga)