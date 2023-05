Challenger Pro League - Virton conteste auprès de l'UE la licence octroyée par l'Union belge à Lommel

Selon le club gaumais, les subventions étrangères à certains clubs de football (appelés "Clubs-Etat") au sein de l'Union européenne créent des distorsions de concurrence. Il a "déposé une plainte auprès de la Commission européenne, en l'invitant à faire usage de ses nouvelles compétences pour mettre un terme aux 'subventions étrangères' faussant le marché du football professionnel au sein de l'UE et notamment en Belgique". L'argumentation repose sur un récent règlement européen "relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur" (FSR). Il permet désormais à la Commission européenne d'enquêter et de sanctionner en la matière. Virton estime que "dopés financièrement, ces 'Clubs-Etat' génèrent une inflation des sommes des transferts et des salaires des joueurs, pour ensuite - au moyen de la puissance sportive ainsi artificiellement acquise - fausser les compétitions nationales et les compétitions UEFA". Pour le Royal Excelsior Virton, le SK Lommel bénéficie de ce "dopage financier". Il rappelle que le club limbourgeois "fait partie du City Football Group" et "reçoit donc des fonds de l'Émirat d'Abu Dhabi." Il précise que Lommel "vient récemment de bénéficier d'une nouvelle injection de capital à concurrence de 16,8 millions d'euros de sa maison-mère, ce qui lui a notamment permis d'obtenir la licence professionnelle pour la saison 2023-2024". Sans licence, un club est automatiquement relégué en division amateur, ce qui permet à un autre club de se maintenir, ce qui serait le cas de Virton si Lommel devait perdre l'octroi de sa licence. (Belga)