Coupe d'Allemagne - Francfort rejoint Leipzig en finale

Pourtant, les hommes d'Oliver Glasner, en chute libre en championnat où ils n'ont plus gagné depuis le 18 février, avaient mal entamé la rencontre, Tiago Tomas trompait Kevin Trapp dès la 19e minute sur une frappe tout en force avec l'aide du poteau. Mais au retour des vestiaires, les joueurs de l'Eintracht ont montré un tout autre visage. Ils ont égalisé par Evan Ndicka, idéalement servi en retrait par Randal Kolo Muani à la 51e minute. Quatre minutes plus tard, c'est l'international japonais Daichi Kamada qui a trompé Fabian Bredlow d'un tir au ras du poteau sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Les 47.500 spectateurs du stade de Stuttgart, en partie en travaux dans l'optique de l'Euro-2024, ont poussé, mais l'Eintracht, vainqueur de l'Europa League en 2022, a conservé la maîtrise de la partie. Sur un contre de Kamada à la 75e minute, Kolo Muani a obtenu un penalty et a pris ses responsabilités pour donner deux buts d'avance à son équipe. Le but d'Enzo Millot à la 83e minute a redonné espoir au public, qui a cru jusque dans l'ultime minute du temps additionnel. Mais après assistance vidéo, l'arbitre n'a pas accordé un penalty que Stuttgart réclamait. Francfort va retrouver Berlin et son stade olympique le 3 juin pour sa première finale de Coupe depuis son sacre face au Bayern en 2018 (3-1), alors que Leipzig, tombeur mardi de Fribourg (5-1) disputera sa quatrième finale en cinq saisons, et voudra ajouter un deuxième titre à sa jeune histoire (le club a été fondé en 2009). (Belga)