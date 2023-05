Egypte: 17 morts dans un accident de la route

"Vingt-neuf autres passagers ont été blessés", a ajouté le ministère. Le gouverneur a aussitôt décrété l'interdiction de "la circulation des poids lourds sur la route Dakhla - Al-Khalqa - Assiout de 20H00 à 07H00", selon le quotidien d'Etat al-Ahram. Cette décision a été prise en raison "des nombreux accidents de la route survenus à cause de l'imprudence de conducteurs de poids lourds", poursuit al-Ahram. Les accidents de la circulation sont fréquents en Egypte où les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route est peu respecté. Officiellement, 7.000 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation en 2021 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui compte 105 millions d'habitants. (Belga)