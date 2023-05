Ferrari enregistre de meilleurs résultats financiers qu'attendu au premier trimestre 2023

Les actions de la société ont augmenté de 3% après l'annonce, soit la plus forte hausse depuis le début du mois de mars. Ferrari a augmenté les prix de certains de ses modèles. Ses clients aisés semblent moins souffrir de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt. Son concurrent, Porsche, a déclaré mercredi qu'il augmenterait ses prix aux États-Unis et en Europe. Ce relèvement pourrait équivaloir 8%. En revanche, les marques moins onéreuses dont la réussite financière dépend de la vente de volumes importants se préparent à une baisse de la demande. (Belga)