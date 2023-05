Invasion de l'Ukraine - Zelensky aux Pays-Bas pour rencontrer des responsables de la Cour pénale internationale

M. Zelensky est arrivé selon l'agence de presse néerlandaise ANP vers 09h00 (07h00 GMT) au bâtiment du sénat néerlandais à La Haye, où il a été accueilli par le président de la chambre haute, Jan Anthonie Bruijn, et la présidente de la Chambre des représentants, Vera Bergkamp. "Nous sommes à La Haye, nous allons y rencontrer les responsables de la Cour pénale internationale", a indiqué à l'AFP Serguiï Nykyforov, le porte-parole du chef d'État ukrainien. Volodymyr Zelensky est attendu jeudi matin à la CPI, qui siège à La Haye et a qui émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine, selon un porte-parole de la juridiction. M. Zelensky devrait prononcer dans la même ville, le même jour, un discours intitulé "Pas de paix sans justice pour l'Ukraine" en présence du ministre néerlandais des Affaires étrangères Wopke Hoekstra, selon la radiodiffusion publique NOS. Un entretien avec le Premier ministre Mark Rutte et la ministre de la Défense Kajsa Ollongren est également prévu, a précisé l'agence de presse néerlandaise ANP. Le gouvernement néerlandais a confirmé la visite du président. M. Zelensky, qui effectue sa première visite officielle aux Pays-Bas, a atterri à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol mercredi soir après avoir participé à un sommet des pays nordiques à Helsinki, a rapporté l'ANP. L'agence a publié plusieurs photos, notamment celle d'un aéronef, affirmant qu'il s'agit de l'avion du gouvernement néerlandais transportant probablement le président ukrainien. La NOS a observé une sécurité renforcée autour du siège du gouvernement et d'un hôtel près du centre de La Haye, ville siège du gouvernement néerlandais et de plusieurs tribunaux internationaux. (Belga)