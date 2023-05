Le club brésilien de Bahia rejoint Lommel dans le City Football Group

"Nous débutons désormais une aventure en tant que partenaires pour aider le club à atteindre son plein potentiel tout en restant fidèle à la communauté, aux racines, aux membres et à l'énergie de ce club", a déclaré Ferran Soriano. "Le City Football Group apportera toute son expérience, son savoir-faire, sa technologie et sa passion pour soutenir Bahia dans cette aventure." Bahia devient ainsi le troisième club sud-américain à faire partie du CFG, après Montevideo City Torque en Uruguay et le club partenaire Bolivar en Bolivie. Manchester City est le club principal du City Football Group, fondé il y a dix ans. Outre Manchester City, Lommel et les trois clubs sud-américains, New York City FC, Melbourne City, Yokohama F. Marinos, Gérone, Sichuan Jiuniu, Mumbai City, Troyes et Palerme appartiennent actuellement également au CFG. (Belga)