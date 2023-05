Le fabricant de lessive et colles Henkel a cédé ses activités russes

L'accord signé le 20 avril sur la vente de ses activités commerciales en Russie "à un consortium d'investisseurs financiers locaux" a été finalisé pour un "prix de vente de 54 milliards de roubles (environ 600 millions d'euros)", affirme le groupe de Düsseldorf dans un communiqué. Henkel, qui emploie plus de 50.000 personnes dans le monde, avait annoncé en avril 2022 sa décision de cesser ses activités commerciales en Russie à la suite de la guerre déclenchée contre l'Ukraine. Le groupe s'était rallié tardivement aux nombreuses entreprises qui avaient rapidement coupé les ponts avec la Russie. Il avait dans un premier temps stoppé toutes ses campagnes promotionnelles et autres investissements en Russie mais maintenu la vente et la production dans ce pays où il s'était installé il y a plus de 30 ans. La Russie a représenté l'an dernier près de 5% de ses ventes mondiales. Le groupe possède des marques grand public dans les cosmétiques, produits d'entretien et colles (Le Chat, Mir, Schwarzkopf, Diadermine, Eau écarlate, K2R, Loctite, Pattex) ainsi que des solutions pour les professionnels et l'industrie. Ses ventes globales ont augmenté de janvier à mars de 6,6% sur un an à près de 5,6 milliards d'euros en bénéficiant de hausses des prix, a-t-il par ailleurs communiqué jeudi. En Allemagne, la plupart des grands groupes à l'exception de ceux dans la santé et l'alimentaire, non frappés par les sanctions, ont complètement ou drastiquement réduit leur présence en Russie. Le constructeur automobile Mercedes en particulier a finalisé fin avril la cession de ses activités locales au groupe russe Avtodom. (Belga)