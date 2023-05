Le nombre de permis de travail accordés par la Wallonie a quasiment doublé en 2022

D'après le VDAB, le nombre d'emplois vacants en Flandre augmente de manière exponentielle depuis 2021. Pour certains postes, comme ceux de bouchers, cuisiniers ou de professionnels de la santé, il n'y a pas suffisamment de candidats en Belgique et dans l'Union européenne. Pour cette raison, les employeurs se tournent alors vers des travailleurs et travailleuses des pays tiers. L'an dernier, 16.100 personnes ont reçu un permis pour travailler dans le nord du pays, contre 8.600 en 2021. Selon le Service public de Wallonie, la situation serait plus ou moins similaire au sud du pays. Toutefois, là où les permis sont principalement accordés dans le cadre de professions en pénurie en Flandre, ce sont surtout des fonctions à hautes qualifications comme celles d'ingénieur, d'informaticien ou encore de cadres supérieurs qu'occupent les travailleurs immigrés en Wallonie. À Bruxelles, le nombre de permis attribués était de 6.712 en 2022, contre 5.092 en 2021. "Le nombre de demandes pour du personnel hautement qualifié reste assez stable, mais la hausse générale du nombre de demandes de permis de travail vient en grande partie d'une augmentation de la part de travailleurs moins qualifiés, pour des métiers en pénurie", note Stephan Saive, conseiller au cabinet du ministre bruxellois de l'Emploi Bernard Clerfayt. (Belga)