Le traitement anti-obséité de Novo Nordisk victime de son succès

Novo Nordisk a indiqué jeudi avoir temporairement réduit de 50% ses livraisons de doses aux Etats-Unis. En attendant, le groupe travaille à une augmentation de sa production. Le numéro un mondial de l'insuline a par ailleurs annoncé une progression de 39% de son bénéfice net au premier trimestre, soutenu par ses traitements contre l'obésité, singulièrement le Wegovy. De janvier à mars, le bénéfice net s'est élevé à 19,81 milliards de couronnes (2,66 milliards d'euros) tandis que le chiffre d'affaires s'élevait à 53,4 milliards de couronnes (7,16 milliards d'euros), des chiffres au-delà des attentes des analystes. Le laboratoire danois a vu sa popularité s'envoler en même temps que les ventes du Wegovy (+211%) et de l'Ozempic (+59%) au premier trimestre. Ces traitements utilisent des analogues du GLP-1 et représentent pour beaucoup de spécialistes un véritable espoir, car ils entraînent des pertes de poids bien plus importantes que les médicaments disponibles jusqu'à présent. Antidiabétique injectable, l'Ozempic, à base de sémaglutide, fait fureur sur les réseaux sociaux pour ses effets amaigrissants. Il ralentit la vidange de l'estomac, diminuant de fait l'appétit et engendrant des pertes de poids importantes, de l'ordre de 10% en un an. Une caractéristique qui a permis à l'industriel danois d'obtenir la commercialisation du sémaglutide dans de nombreux pays, dont les États-Unis, à une dose plus forte et sous un autre nom, Wegovy, pour le traitement de l'obésité. Aux Etats-Unis, environ 40% des adultes souffrent d'obésité. (Belga)