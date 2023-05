Les chimpanzés forment des phrases

L'équipe de Maël Leroux à l'Université de Zurich (UZH) a fait ce constat sur des chimpanzés sauvages en Ouganda. Ces primates sont connus pour utiliser le "hoo" lorsqu'ils ont peur ou sont surpris, notamment. Un autre cri important est l'aboiement "waa" utilisé pour recruter des congénères pour la chasse ou le combat. Les scientifiques ont placé un python empaillé en travers du chemin des chimpanzés pour observer leur réaction. Ils pouvaient bouger le serpent factice à l'aide d'une ficelle. Surpris, les singes ont alors combiné les deux cris. "Alors que les cris isolés s'appliquent à de nombreuses situations, la combinaison de hoo et de waa n'est utilisée que dans un contexte très spécifique", a indiqué M. Leroux à Keystone-ATS. Les scientifiques ont également constaté que davantage de chimpanzés venaient au secours de l'auteur des vocalises ainsi structurées. Des expériences avec des enregistrements l'ont confirmé. "Il semble par conséquent que les chimpanzés reçoivent plus d'informations lorsque les sons sont combinés", conclut le chercheur. Selon les auteurs, il se pourrait que cette capacité soit antérieure à l'apparition du langage, considéré comme le propre de l'homme. "Les chimpanzés et les humains ont eu un ancêtre commun il y a six millions d'années", note Maël Leroux: "Nos données laissent penser que la faculté de combiner des vocalisations pourrait être aussi ancienne que cela, voire plus". (Belga)