Les Chinois voyagent plus qu'avant la pandémie

Les réseaux sociaux en Chine ont d'ailleurs été inondés ces derniers jours de photos de gares, centres commerciaux et hauts-lieux touristiques. On a recensé 274 millions de voyages dans le pays au cours des cinq jours de vacances autour du 1er mai, soit 19% de plus qu'en 2019, dernière année pré-covid, et 71% de plus qu'en 2022, alors que des règles sanitaires très strictes étaient encore en vigueur dans l'Empire du milieu. Les touristes chinois ont toutefois dépensé en moyenne moins d'argent: leurs dépenses étaient en effet seulement en hausse de 0,7% cette année par rapport à 2019. (Belga)