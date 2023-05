Ligue des Champions de la CONCACAF - Le club mexicain de Leon affrontera le Los Angeles FC en finale

(Belga) Le club mexicain de Leon s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions de football de la CONCACAF (la confédération nord et centrale américaine et caribéenne). Il a battu en match retour de sa demi-finale un autre club mexicain UANL Tigres 3-1, après avoir perdu 2-1 le match aller. Le défenseur argentin Frias a inscrit le 3e but décisif à la 79e minute.