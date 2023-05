Lotto Volley League - Un match sépare Roulers de son 14e titre

Mardi soir, Roulers s'est offert un joker de choix en s'imposant (1-3) sur le terrain de Maaseik à l'occasion de la deuxième manche de la finale opposant les deux mastodontes du volley-ball masculin. Déjà vainqueurs du match inaugural, les Roulariens mènent donc 2 manches à 0 et peuvent terminer le travail ce vendredi soir, à domicile, en cas de victoire. Trois "balles" de match, voilà donc le viatique que possède Roulers à quelques heures de la première manche décisive de cette finale. "Je ne veux pourtant pas encore penser au titre", avait précisé Steven Vanmedegael, le coach roularien, au micro de Sporza mardi soir. "Je préfère le voir de la sorte: nous disposons désormais de trois chances pour terminer le travail." Et la méfiance est de mise dans les rangs des champions en titre puisqu'il est un fait certain que Maaseik ne se laissera pas faire, se retrouvant désormais dos au mur. "Nous avons déjà disputé de bons matches face à Maaseik, mais cela n'offre aucune garantie. Il faudra jouer avec tout notre sérieux." Un sacre viendrait en tout cas clôturer une saison de haute volée des Roulariens qui, pour rappel, ont déjà mis la main sur la Coupe de Belgique et sont arrivés jusqu'en finale de la Coupe CEV, le deuxième échelon européen. (Belga)