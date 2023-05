Météo - Un temps printanier de courte durée

Le temps sera encore ensoleillé et assez chaud ce jeudi après-midi avant de se gâter, avec l'arrivée progressive de nuages moyens et élevés depuis le sud-ouest. La journée de vendredi sera d'abord marquée par de larges éclaircies. Au fil des heures, les nuages se développeront et deviendront plus menaçants avec un risque d'averses croissant dans l'après-midi. Celles-ci pourront s'accompagner d'orage. Les maxima atteindront 16°C en Ardenne et 20 ou 21°C ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. Ce weekend et la semaine prochaine, le temps restera instable avec des averses assez fréquentes. Les maxima atteindront encore près de 20°C durant le weekend, mais il fera plus frais dès lundi. (Belga)