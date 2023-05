Pas de survol jeudi de la Belgique par un bombardier Lancaster

Ce quadrimoteur fait partie d'une unité historique de la Royal Air Force (RAF) britannique, le "Battle of Britain Memorial Flight" (BBMF), créée pour rendre hommage aux aviateurs de la bataille d'Angleterre de l'automne 1940. Immatriculé PA474, ce Lancaster est l'un des deux seuls appareils de ce type encore en état de vol dans le monde. Il devait quitter jeudi matin sa base d'attache, Coningsby (ouest de l'Angleterre), pour survoler dix sites liés aux Lancaster durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique - à Lierde (Flandre orientale) à 12h13, Rebecq à 12h18, Heverlee (Brabant flamand) à 12h29, Hechtel-Eksel (Limbourg) à 12h41 et Ekeren (province d'Anvers) à 13h58. Il devait ensuite survoler douze localités aux Pays-Bas, avant le retour Outre-Manche, selon le BBMF. Mais le vol a été annulé, apparemment pour des raisons techniques, selon des sources aéronautiques. Ce devait être la deuxième visite du Lancaster du BBMF en Belgique en deux ans et la troisième depuis 2011. La commune de Rebecq abrite un mémorial à la mémoire de l'équipage du Lancaster immatriculé JA712 et du code QR-H du 550 Squadron de la RAF qui s'était écrasé dans la nuit du 27 au 28 mai 1944. Cinq des sept membres d'équipage avaient trouvé la mort. (Belga)