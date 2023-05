Pays-Bas: Albert Heijn et les syndicats négocient à nouveau, les grèves suspendues

Selon le directeur de la CNV, Roel van Riezen, Albert Heijn se dit ouvert à une augmentation de salaire de 10 % et à lâcher du lest sur d'autres mesures envisagées. "C'est une raison suffisante pour appeler les travailleurs à reprendre le travail jeudi matin", selon le syndicaliste. L'élan en faveur de nouvelles négociations a été donné dans la nuit de mercredi à jeudi. "Grâce à la pression exercée par tous les grévistes, Albert Heijn a finalement accepté de répondre à nos demandes et de revenir à la table des négociations", s'est réjoui M. Van Riezen. "Je m'attends à ce que nous trouvions des solutions en ce qui concerne les autres points." L'impact des grèves dans les centres de distribution, aussi ressenti en Belgique, est devenu de plus en plus visible dans les supermarchés Albert Heijn, avec des rayons fruits et légumes et des étagères à pain plus vides que d'habitude. (Belga)