Serie A - Un joueur de Monza condamné à 5 ans de prison pour association mafieuse et fraude sportive

Izzo était impliqué dans une affaire de paris dans le football et de crime organisé qui remonte à la saison 2013-2014 lorsqu'il évoluait à l'Avellino. Il était accusé d'avoir arrangé le match du 17 mai entre Modène et Avellino (1-0) avec deux équipiers, Francesco Millesi et Luca Pini, qui font l'objet d'un autre procès. Selon l'acte d'accusation, les trois joueurs s'étaient "mis en permanence à la disposition" du clan mafieux de la Vanella Grassi, un quartier de Naples, afin de "servir d'intermédiaires et de corrompre des joueurs professionnels dans le but d'influencer frauduleusement les résultats des matchs de Serie B sur lesquels pariaient les principaux représentants du clan mafieux", a expliqué la Gazzetta dello Sport. Izzo, selon l'accusation, avait accepté la promesse d'une somme d'argent "comme rémunération pour obtenir un résultat autre que celui résultant du déroulement loyal et équitable de la compétition. Le procureur Maurizio De Marco avait réclamé quatre ans et dix mois de prison. Dans un communiqué, Monza a exprimé "sa solidarité totale et son soutien" à Izzo et se dit "convaincu qu'il est étranger au milieu criminel". Le club souligne que "les avocats du joueur sont déçus du verdict et attendent de lire les motivations, après quoi ils feront appel". Izzo, qui compte trois présences en équipe nationale, a été acquitté pour une accusation semblable portant sur le match Avellino-Reggina du 25 mai 2014. Le cousin d'Izzo, Umberto Accursio, considéré comme le chef du clan, et Salvatore Russo, membre du clan, ont été condamnés à un an et demi. (Belga)