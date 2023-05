TC Bruxelles - Un trafiquant de drogue multirécidiviste écope de 44 mois de prison ferme

Le prévenu avait atterri à Brussels Airport le 20 septembre 2022 en provenance de Curaçao. Les douanes l'ont alors soumis à un contrôle approfondi et lui ont demandé sans succès de passer un test d'urine. L'homme a ensuite reconnu qu'il avait avalé 112 boulettes de cocaïne pour un poids total de 1,5 kg. L'individu a expliqué au cours de son interrogatoire avoir rendu visite à son ex-femme et ses enfants et que le nouveau compagnon de celle-ci lui avait demandé d'ingérer les boulettes. "Je ne savais pas que c'était de la drogue, mais j'avais peur qu'il ne s'occupe pas bien de mes enfants si je refusais", a-t-il déclaré. Le parquet n'a guère accordé de crédit à ces explications étant donné que l'homme avait déjà été condamné en Belgique et aux Pays-Bas pour des faits similaires. "Dans les mois qui ont précédé son arrestation, il a effectué sept autres voyages, ce qui est très suspect compte tenu de sa situation financière précaire", a expliqué le parquet. "Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse aussi de transports de drogue." La défense a plaidé pour une certaine clémence. "Mon client est une personne vulnérable dont on a profité, certainement pas un criminel endurci. Il est dans une situation difficile et a quatre enfants." Le tribunal n'a pas suivi ces arguments et a infligé au prévenu une peine de 44 mois de prison ferme. (Belga)