TC Namur - Un prévenu condamné à 8 ans de prison pour des viols sur sa fille

Les prévenus nient en bloc toutes les préventions qui leur étaient reprochées le 24 mars. Un des fils du couple a révélé que ses deux sœurs avaient été victimes de viols et a dévoilé les faits en 2015. Une des victimes a toujours refusé d'aborder la question. C'est en 2022 que la seconde a finalement accepté de témoigner. L'avocate de la victime évoquait la situation familiale: "les filles devaient porter des minijupes, il les embrassait sur la bouche. Les cinq enfants devaient se laver nus devant tout le monde, même quand il y avait des invités, dans l'évier de la cuisine. Le couple parlait de sexe devant les enfants. Ma cliente évoque des viols qui ont eu lieu dans la voiture, dans le lit conjugal. Le frère de ma cliente a vu le prévenu violer celle-ci alors qu'elle avait 8 ans, en 1996". Le substitut Lengrand, qui avait requis 5 ans de prison à l'égard du père, évoquait un climat malsain. "Le père était agressif et dictatorial. La mère acquiesçait et frappait les enfants qui devaient parfois rester dans le froid dehors, en sous-vêtements, dans les graviers, des sabots aux pieds. Ils ont eu une enfance malheureuse et sont tous partis, certains même avant leur majorité." (Belga)