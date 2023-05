Tour d'Italie - Gino Mäder , testé positif au Covid, est remplacé par Yukiya Arashiro

Mäder, 26 ans, devait participer à son second Giro. En 2021, il a remporté une étape dès sa première participation. Ce printemps, le Suisse a terminé 5e de Paris-Nice, remporté par Tadej Pogacar. Son remplaçant sera Yukiya Arashiro, 38 ans. Le champion japonais participe pour la cinquième fois au Giro. Le reste de la sélection comprend les Italiens Damiano Caruso, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon et Edoardo Zambanini, le Colombien Santiago Buitrago, l'Australien Jack Haig et l'Allemand Jasha Sütterlin. (Belga)