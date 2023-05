Tour d'Italie - Roglic a "confiance en chacun des gars", malgré un nouveau changement dans son équipe

Après le retrait de la sélection pour le Tour d'Italie du Néerlandais Wilco Kelderman sur blessure le mois dernier, le forfait de Jos van Emden est le troisième en trois jours pour l'équipe Jumbo-Visma. Mardi, le Néerlandais Robert Gesink et le Norvégien Tobias Foss avaient été remplacés à la suite d'un test positif au Covid-19. L'Australien Rohan Dennis avait donc intégré la sélection, de même que Van Emden, qui doit désormais la quitter. "Ce n'est pas idéal", a concédé Primoz Roglic à propos de l'hécatombe. "Mais nous allons nous débrouiller, trouver des solutions et partir avec les gars qui seront là." À l'heure actuelle, le leader slovène sera entouré de son compatriote Jan Tratnik, de l'Américain Sepp Kuss, de l'Italien Edoardo Affini, de l'Allemand Michel Hessman, du Néerlandais Koen Bauwman ainsi que de Rohan Dennis et Sam Oomen. Le triple vainqueur de La Vuelta a tenu à rassurer le public comme ses coéquipiers. "J'ai confiance en chacun des gars, qui qu'il soit. À titre personnel, cela m'atteint peu. Je dois toujours faire ce que j'ai à faire", a-t-il relativisé. "Quand vous êtes malade à un tel niveau, vous avez un problème. On essaie de s'en charger comme on peut." Le Slovène a rappelé à plusieurs reprises que la victoire ne se jouerait pas à ce niveau-là. "La clé, ce sera d'être le meilleur du premier au dernier jour. Sur les étapes de contre-la-montre, sur les ascensions, partout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire." (Belga)