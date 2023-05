Un professeur de l'ULiège promeut le passage du moteur thermique à l'électrique en RDC

"Le monde est en train de changer. Tout comme d'autres pays, la RDC va devoir suivre cette évolution, qui veut qu'on quitte les énergies fossiles. Le pays a besoin, pour changer, de quitter le moteur thermique pour l'électrique", a déclaré Pierre Duysinx. Après avoir pointé les "innombrables ressources naturelles" de la RDC ainsi que sa main d'oeuvre qualifiée, le professeur a insisté sur le fait que cette transition devait être "juste, responsable et au bénéfice des populations locales". Le directeur de cabinet de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable (ACTEDD), Jean Baptiste Mianza, a pour sa part souligné que cette structure a été créée en 2022 à l'initiative du président Félix Tshisekedi. "L'ACTEDD ne pouvait pas avancer toute seule, c'est pour cela qu'elle est alliée avec les universités de Liège et Kinshasa qui doivent l'accompagner dans la réalisation de ses missions", a-t-il précisé. L'ULiège est en mission en RDC jusqu'à vendredi afin de faire le point sur les coopérations institutionnelles. L'ULiège a créé en 2016 la Plateforme Afrique Centrale, localisée à l'ERAIFT, l'École régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux située sur le campus de l'Université de Kinshasa. (Belga)