Une cité administrative zéro carbone à Liège

La cité administrative, tour de 18 étages culminant à 67 mètres, est un bâtiment emblématique de la ville de Liège. Mis en fonction en 1967 au service de l'administration communale, le bâtiment a été vidé de ses occupants dès 2011 car il ne répondait plus aux normes de sécurité, d'accueil de la population et de confort. Grâce au financement obtenu dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020, une rénovation en profondeur intégrant des matériaux et techniques modernes, en vue d'atteindre des performances énergétiques élevées, a pu être mise en œuvre. Des performances qui sont possibles en ayant recours à la géothermie et grâce au placement de 1.600 m² de panneaux photovoltaïques. Les travaux ont été lancés en août 2020 pour s'achever en ce mois de mai. Le coût de la rénovation s'élève à 31 millions d'euros, dont 25 millions d'euros de subsides de l'Union européenne et de la Wallonie. Quelque 550 agents de la Ville et du CPAS de Liège intégreront le bâtiment dès la semaine prochaine. Des portes ouvertes sont prévues ces 6 et 7 mai avant l'ouverture à la population le 15 mai prochain. (Belga)