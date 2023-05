Ventes et bénéfices en hausse pour AB InBev au 1er trimestre

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) s'affiche en hausse de 13,6%, à 4,76 milliards de dollars alors que le bénéfice attribuable aux porteurs des capitaux propres d'AB InBev se monte à 1,64 milliard de dollars, contre seulement 95 millions de dollars au premier trimestre 2022. Par action, le bénéfice atteint 0,81 dollar au cours des trois premiers mois de 2023. Ce faisant, le groupe qui brasse notamment la Jupiler, la Stella Artois et la Budweiser, fait mieux que les prévisions des analystes qui tablaient sur un ebitda de 4,6 milliards de dollars. AB InBev dépasse également les attentes des analystes en matière de chiffre d'affaires. Le portefeuille d'obligations du groupe, dont les efforts de désendettement ont été salués par des notations de crédit à la hausse, maintient "un taux de coupon moyen pondéré très raisonnable d'environ 4% avant impôt, avec 95% du portefeuille à taux fixe", souligne AB InBev. Le groupe brassicole continue de prévoir pour l'ensemble de l'année 2023 une hausse de son ebitda conforme à ses perspectives à moyen terme, c'est-à-dire entre 4-8%, et une croissance de ses produits supérieure à celle de l'ebitda "grâce à une combinaison saine des volumes et des prix". (Belga)