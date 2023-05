Volkswagen: bénéfice net en baisse au premier trimestre mais ventes dynamiques

Cet effet comptable est lié aux opérations de couverture des matières premières qui avaient fortement gonflé le résultat d'exploitation l'an dernier, a expliqué le groupe dans un communiqué jeudi. Le chiffre d'affaires du deuxième constructeur mondial a lui augmenté de 22% au premier trimestre, pour atteindre 76 milliards d'euros, dopé par une reprise des ventes en Europe et en Amérique du Nord, ajoute Volkswagen qui confirme ses objectifs pour l'année. Le nombre total de véhicules écoulés dans le monde a augmenté de 7,5% au premier trimestre sur un an. "Avec cette solide performance et un carnet de commandes d'1,8 million de véhicules à la fin du premier trimestre, nous confirmons nos perspectives pour l'exercice 2023", a commenté Arno Antlitz, le directeur financier du groupe, dans le communiqué. Ombre au tableau: les livraisons en Chine, marché principal de Volkswagen, ont chuté de 14,5% de janvier à mars. Mais le groupe se dit "convaincu" que les ventes dans cette région se redresseront au cours de l'année "grâce à l'élargissement de la gamme de modèles et à la technologie spécifique à la Chine." Ses ventes lui avaient assuré en 2022 une excellente place sur le marché automobile chinois avec 16% des parts de marché, toutes motorisations confondues, mais le boom des véhicules électriques en Chine où le marché est dominé par les constructeurs locaux comme BYD fait perdre de la vitesse au constructeur allemand. (Belga)