ATP Madrid - Struff en finale à Madrid en prenant sa revanche sur Karatsev

Au second tour des qualifications, Karatsev s'était imposé 6-4, 6-2 le 25 avril, sans être confronté à la moindre balle de break. Struff est cette fois sorti victorieux après quasiment 2h20 min de combat. En finale, il défiera l'Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée. Struff, tombeur du N.5 mondial Stefanos Tsitsipas 7-6 (7/5), 5-7, 6-3 en quarts de finale, vit une folle quinzaine dans la capitale espagnole. Lui qui avait disparu du top 100 en juin dernier après une blessure au pied droit va bondir, à 33 ans, au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang au moins. Battu en qualifications, il avait finalement intégré le tableau principal à la faveur d'un forfait tardif. Le trentenaire allemand n'a jusque-là disputé qu'une finale dans sa carrière, à Munich en 2021 (perdue contre Basilashvili). Pour Karatsev (28 ans), demi-finaliste surprise de l'Open d'Australie 2012 retombé hors du top 100, s'être invité dans le dernier carré va lui permettre de se replacer aux portes du top 50. Tenant du titre, Carlos Alcaraz (N.1), qui fêtait ses 20 ans vendredi, s'est imposé 6-4, 6-3 contre le Croate Borna Coric, 20e mondial. S'il conserve son titre, Alcaraz n'aura qu'à jouer un match à Rome la semaine suivante pour récupérer la première place mondiale aux dépens de Novak Djokovic. En septembre, 'Carlitos' était devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire dans la foulée de son premier sacre en Grand Chelem à l'US Open. Cette année, Alcaraz a déjà remporté trois tournois à Barcelone, Indian Wells et Buenos Aires. (Belga)