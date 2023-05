Climat - Les gestionnaires de fonds assoiffés de pétrole malgré leurs promesses, dénonce une ONG

Les auteurs ont analysé les investissements de firmes financières qui comptent parmi les actionnaires de 15 grandes entreprises privées du secteur des hydrocarbures comme le britannique BP, l'américain ExxonMobil ou le français TotalEnergies. Aucun de ces géants des énergies fossiles n'est "aligné" avec un objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5°C par rapport à la période préindustrielle, selon Carbon Tracker, qui prend comme référence l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015. Parmi les gestionnaires, un certain nombre de groupes américains se distinguent par leurs importants investissements dans les entreprises pétrolières et gazières, comme le géant BlackRock (avec une valeur des actifs dans le pétrole et gaz de 116 milliards en 2022). Carbon Tracker note que nombre d'entre eux ont même augmenté entre 2021 et 2022 leur exposition au secteur fossile, dont les bénéfices ont été gonflés depuis plus d'un an par la guerre en Ukraine. Les gestionnaires membres de l'initiative NZAM "signalent au marché qu'ils vont investir en ligne avec l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5°C", remarque Maeve O'Connor, autrice du rapport. Mais "s'ils investissent dans des entreprises du secteur pétrolier et gazier qui ne sont pas alignées avec cet objectif, ils risquent leur réputation auprès des propriétaires des actifs qui se soucient de la question climatique", met-elle en garde. "D'autres investisseurs peuvent aussi s'inquiéter de leur exposition aux risques liés à la transition énergétique", ajoute-t-elle, car certains actifs fossiles risquent de perdre leur valeur avec l'essor d'autres formes d'énergies plus propres. (Belga)