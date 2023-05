Conflit au Soudan - L'ONU demande aux Etats de ne pas renvoyer les Soudanais chez eux

Au total, 113.000 personnes ont déjà quitté le Soudan depuis le début des combats entre l'armée et les paramilitaires il y a trois semaines. Mais des Soudanais se trouvaient déjà dans d'autres pays avant cette crise. "Ces personnes ont besoin d'une protection internationale", affirme la responsable. Près de 850.000 Soudanais au total sont réfugiés dans le monde, la majorité d'entre eux se trouvent dans les pays voisins qui ont donné des garanties sur l'accès à leur territoire. Même si leur visa ou leur passeport est arrivé à échéance, ils ne doivent pas être renvoyés, a insisté la responsable du HCR. Aucune indication n'a été reçue jusqu'à présent sur de possibles renvois forcés de Soudanais. Il faut attendre que la situation s'améliore, dit aussi l'ONU. De même, l'agence onusienne demande aux autorités d'ouvrir leur territoire à ceux qui fuient actuellement le Soudan. Que ce soit les ressortissants de ce pays, certains des 1,1 million de réfugiés qui s'y trouvaient avant le conflit ou d'autres personnes encore. Les habitants de Khartoum tentent notamment de se rendre dans l'est du pays ou de rejoindre d'autres Etats. Près de 30 assauts contre des hôpitaux ont été lancés, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Quelque 60% des centres de santé ne fonctionnent pas. Au total, des centaines de personnes sont décédées et des milliers d'autres ont été blessées. (Belga)