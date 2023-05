Coronavirus - L'OMS lève l'alerte maximale sur la pandémie de Covid, au moins 20 millions de morts

"C'est avec beaucoup d'espoir que je déclare que le Covid-19 n'est plus une urgence sanitaire de portée internationale", a affirmé le directeur général (DG) de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais il avertit, pas question de lever toute vigilance pour autant. Le coronavirus reste une préoccupation importante pour la santé publique. Il a aussi attiré l'attention sur les ravages du Covid long, qui se traduit par une large palette de symptômes plus ou moins handicapants. Selon, lui une infection sur dix se traduit par un Covid long, suggérant que des centaines de millions de personnes pourraient avoir besoin de soins de longue durée et dont l'ampleur ainsi que le coût économique et psychologique sont encore très mal pris en compte. "Nous devons nous promettre, ainsi qu'à nos enfants et nos petits-enfants, que nous ne referons jamais les mêmes erreurs", a insisté le DG. Tedros Adhanom Ghebreyesus a pris sa décision après une recommandation du comité d'urgence des experts mandatés par l'OMS. Il estime que la pandémie a fait "au moins 20 millions" de décès, presque trois fois plus que le bilan officiel de son organisation. Si le nombre des morts causées par le Covid nouvellement enregistrées a chuté de 95% depuis janvier, ils étaient encore 16.000 à mourir de cette maladie entre fin mars et fin avril à cause du virus, selon les statistiques de l'OMS. (Belga)