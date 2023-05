Couronnement de Charles III - Derniers préparatifs pour une cérémonie historique

Le Royaume-Uni n'avait plus connu cela depuis 70 ans: le souverain de 74 ans et la reine Camilla, 75 ans, recevront la couronne et l'onction à l'abbaye de Westminster devant 2.300 invités et certainement des centaines de millions de téléspectateurs. Si l'événement a été préparé sans grand engouement dans un Royaume-Uni en pleine crise du coût de la vie, les admirateurs les plus fervents de la royauté ont commencé à s'installer sur le Mall, l'avenue partant du palais de Buckingham, pour être aux premières loges. Les invités étrangers -Emmanuel Macron, le prince Albert de Monaco ou encore Jill Biden, l'épouse du président américain- arrivent progressivement à Londres et une réception est organisée vendredi en leur honneur. Les dernières mises au point ont été finalisées lors de répétitions des parades et de la cérémonie elle-même. Car tout est réglé au millimètre pour ce rituel ancré dans près de 1.000 ans d'histoire mais que peu de Britanniques ont vu de leur vivant. Malgré sa volonté supposée de moderniser la monarchie et son engagement sur l'environnement, Charles III reste un roi qui suscite peu d'enthousiasme après huit mois sur le trône. Il est bien moins populaire que son héritier William, déjà très impliqué dans les affaires publiques, qui s'est offert un bain de foule jeudi avec son épouse Kate dans un pub du quartier londonien de Soho. Mais bien des Britanniques ont la tête ailleurs, surtout dans l'inflation bloquée à plus de 10% depuis des mois. L'invitation qui leur a été faite de prêter allégeance au roi devant leur télévision pendant la cérémonie a été jugée souvent maladroite voire condescendante. (Belga)