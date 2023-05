Couronnement de Charles III - L'hymne national retentira avant tous les matches de Premier League

Avant le coup d'envoi de chaque rencontre, les joueurs et les arbitres devront se rassembler autour du rond central. Au son de l'hymne national, l'emblème officiel du couronnement sera affiché sur les écrans des stades. Londres et la Grande-Bretagne se préparent pour le couronnement du roi Charles III prévu samedi. Le souverain et la reine Camilla recevront la couronne et l'onction dans l'Abbaye de Westminster devant 2.300 invités. (Belga)