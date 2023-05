Couronnement de Charles III - Un message de Charles et Camilla diffusé dans les trains à l'occasion du couronnement

"Ma femme et moi vous souhaitons un joyeux week-end de couronnement à vous et à vos familles", déclare Charles dans l'annonce spéciale. "Où que vous alliez, nous vous souhaitons un voyage sûr et agréable", ajoute Camilla. "Et attention : Mind the gap", clôture le Roi. L'avertissement "Mind the gap" est censé prévenir les voyageurs de l'écart entre la rame et le quai. Le message du couple royal sera diffusé de vendredi à lundi dans les 2750 gares du Royaume-Uni, précise le Rail Delivery Group. Les Londoniens pourront également l'entendre dans toutes les stations de métro de la capitale. (Belga)