De Croo à Paris pour une rencontre avec Elisabeth Borne

Accompagné des ministres de la Justice Vincent Van Quickenborne, de l'Intérieur Annelies Verlinden et des Affaires étrangères Hadja Lahbib, il participera à cette quatrième réunion au format dit de "Val Duchesse". La première rencontre de ce type avait eu lieu en 2016 dans ce château bruxellois après les attentats terroristes qui avaient endeuillé les deux pays. Le suivi des procès pour terrorisme et la coopération entre les deux États en matière d'échanges d'informations seront dès lors au coeur de cette réunion bilatérale. La lutte contre le narcotrafic, l'immigration irrégulière et contre l'extrémisme seront aussi au programme. Un volet économie verte est également annoncé par les services des Premiers ministres. La délégation française sera composée, outre d'Elisabeth Borne, du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, ainsi que du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti. (Belga)