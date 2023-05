Deux soldats indiens tués par un engin explosif au Cachemire

Depuis le mois dernier, l'armée indienne traque, dans le district de Rajouri, près de la frontière pakistanaise, des rebelles qu'elle tient pour responsables de l'attaque d'un camion de l'armée qui a coûté la vie à cinq soldats. Selon un communiqué de l'armée indienne, une équipe participant à la traque "a établi le contact avec un groupe de terroristes bien retranchés dans une grotte" dans une zone "à la végétation dense et aux falaises rocheuses et abruptes". Les militants présumés ont déclenché un engin explosif qui a causé la mort de deux soldats et en a blessé quatre autres, selon le communiqué de l'armée. L'AFP n'a pu vérifier l'incident de manière indépendante. Les tensions se sont exacerbées au Cachemire sous contrôle indien depuis que New Delhi a imposé, en août 2019, son autorité directe sur le territoire. Cette région himalayenne revendiquée par l'Inde et le Pakistan a été le théâtre de plusieurs guerres pour son contrôle depuis la partition de l'Empire britannique des Indes en 1947. Depuis plus de trois décennies, des groupes séparatistes, réclamant l'indépendance du Cachemire ou sa fusion avec le Pakistan, combattent quelque 500.000 soldats indiens. Des dizaines de milliers de civils, de soldats et de rebelles sont morts dans ces combats. (Belga)