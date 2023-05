DP World Tour - Nicolas Colsaerts et Thomas Detry confirmés au programme du Soudal Open

Le Danois Thorbjorn Olesen, le Finlandais Sami Valimaki et l'Espagnol Jorge Campillo sont venus s'ajouter à la liste des engagés, ont annoncé les organisateurs vendredi. Ces trois joueurs occupent respectivement les 7e, 8e et 9e place du classement de la Race to Dubaï établi sur base des performances de la saison dont les 50 meilleurs accèdent au Dubaï World Championship fin novembre. Thomas Bjorn (168e), Edoardo Molinari (73e), Alexander Levy (151e), les Allemands Marcel Siem (14e) et Yannik Paul (10e) figuraient déjà sur la liste des joueurs qui fouleront les greens anversois. Le Français Julien Bun (17e), l'Anglais Daniel Gavins (18e), le Sud-Africain Zander Lombard (19e), le Suédois Alexander Bjork (20e) et l'Anglais Dan Bradbury (23e) figurent en bonne place à la Race to Dubai. Le format est le même que l'année dernière - lors de la victoire de l'Anglais Sam Horsfield devant Yannik Paul - 156 joueurs jouent le jeudi et le vendredi, et les 65 mieux placés passent le cut et accèdent aux tours finaux le samedi et le dimanche. Thomas Pieters (49e) ne sera pas de la partie, engagé sur le LIV Tour, le tournoi dissident soutenu par l'Arabie saoudite et concurrent des circuits PGA et du DP World Tour, avec au même moment le LIV Golf Invitational de Tulsa dans l'Oklahoma, aux Etats-Unis. (Belga)