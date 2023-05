Encore un Belge, Alexander Blockx, numéro 1 mondial chez les juniors

Alexander Blockx, vainqueur de l'Open d'Australie en simple (et finaliste en double), est en effet numéro 1 mondial. L'Anversois, 18 ans, réalise ainsi la même performance que Gilles Arnaud Bailly. Le Liégeois du TC Visé, 17 ans, et qui s'entraîne à la Wilson Académie d'Hasselt comme Elise Mertens, avait occupé ce rang en novembre. Finaliste dans les tableaux juniors à Roland-Garros et l'US Open l'an dernier, Gilles-Arnaud Bailly avait aussi conquis le titre européen chez les U18 à Klosters en Suisse au mois d'août. Il était alors le premier Belge chez les messieurs en pole position du classement mondial chez les juniors depuis Kimmer Coppejans il y a dix ans, en juillet 2012 après avoir remporté Roland-Garros juniors. Chez les filles, Kirsten Flipkens avait été numéro 1 mondiale chez les juniores en 2003 et 2004. Alexander Blockx compte trois titres chez les juniors à son palmarès et un titre en double. Gilles Arnaud Bailly, passé sur le circuit professionnel cette saison, est encore 3e mondial chez les juniors. (Belga)