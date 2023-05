Euro de tennis de table par équipes - Les dames s'inclinent lors de la première journée des barrages qualificatifs

Sofia Polcanova, 13e joueuse mondiale, a disposé de Lilou Massart, 15 ans et classée 383e à la WTT, en quatre sets (11-4, 11-4, 7-11, 11-2). Amelie Solja (WTT 100) a ensuite battu la 257e mondiale Margo Degreaf, 24 ans, en trois manches (11-4, 11-6, 11-5). Jia Liu (non classée) a conclu la confrontation par une victoire contre Sara Devos, 18 ans et 723e mondiale, en quatre sets (8-11, 11-3, 11-8, 11-5). Vendredi (19h30), l'Autriche affrontera le pays de Galles tandis que les Belges seront opposées aux Galloises samedi à 12h30. La Belgique avait remporté son groupe lors de la première phase des qualifications, en octobre dernier, devant la Suisse et Israël qu'elle avait chacune battues trois victoires à deux. Cette deuxième phase qualificative, qui se déroule jusqu'à dimanche en Croatie, rassemble 14 équipes réparties dans 4 groupes (2 de 3 et 2 de 4). Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale, les troisièmes se disputeront deux autres tickets pour la phase finale du 10 au 17 septembre à Malmö, en Suède. (Belga)