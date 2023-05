Euroligue - Un 5e match nécessaire entre le Partizan et le Real Madrid et entre le Maccabi et Monaco

Finaliste l'an passé, le Real Madrid s'est imposé 78-85 au Partizan Belgrade dans le match N.4 et égalise ainsi à deux victoires partout. La rencontre est restée équilibrée jusqu'au bout. A 4 minutes de la fin, les Espagnols ne menaient que de deux points, 72-74, puis prenait le large dans le final. Adam Hanga et Walter Tavares ont inscrit 15 points pour le Real. Les 25 points de Zach Leday n'ont pas suffi au Partizan. Le match décisif se jouera le mercredi 10 mai à Madrid. Le Maccabi Tel-Aviv est revenu à égalité deux victoires partout face à Monaco en remportant le quatrième match 104-69. Monaco menait 17-24 à la fin du premier quart-temps avant de subir la loi du Maccabi. Lorenzo Brown (22 points) et Wade Baldwin (19 points) ont été les principaux artisans du succès israélien. Monaco accueillera le cinquième match le 10 mai. Vendredi, Fenerbahçe et l'Olympiakos s'affronteront dans le dernier quart. Les Grecs mènent 2 victoires à 1. Barcelone a validé mercredi son ticket pour le Final Four avec une troisième victoire en autant de rencontres face aux Lituaniens de Kaunas. Le Final Four est programmé du 19 au 21 mai à Kaunas. (Belga)