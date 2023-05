Invasion de l'Ukraine - L'attaque présumée de drones impossible sans que Washington soit au courant, selon Lavrov

"Il s'agit d'un acte hostile. Il est clair que les terroristes de Kiev n'auraient pu le commettre sans que leurs patrons soient au courant", a lancé Sergueï Lavrov lors d'un déplacement en Inde, en affirmant que Moscou allait prendre des "actions concrètes" pour riposter à cette attaque présumée. Mercredi, Moscou a affirmé avoir intercepté deux drones ukrainiens qui visaient le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassiner le président Vladimir Poutine. Kiev a nié toute implication et Washington a mis en doute les accusations russes. Jeudi, la Russie -- par la voix du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, -- a accusé les Etats-Unis d'avoir commandité cette attaque présumée. Washington a aussitôt réagi en dénonçant un "mensonge" et en niant toute implication. "Si vous croyez que dès que les Etats-Unis et l'Ukraine ont rejeté les accusations, nous devons arrêter de penser ce que nous savons là-dessus, ce n'est pas le cas", a pour sa part insisté vendredi M. Lavrov, s'adressant à la presse. "La capacité de nos amis ukrainiens et occidentaux de mentir est très bien connue", a-t-il affirmé. (Belga)