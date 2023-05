Météo - Un printemps aux allures d'automne

Vendredi après-midi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses par moments assez fortes, orageuses et localement accompagnées de grêle. Ces averses concerneront surtout la partie nord du pays. Dans la région côtière, le soleil devrait toutefois faire son retour en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 15 et 20°C avec un vent généralement modéré de sud-ouest, le long du littoral d'ouest. Ce soir, quelques averses éventuellement orageuses éclateront encore par endroits dans l'intérieur du pays. Samedi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera d'abord sec avec des voiles de nuages élevés. La nébulosité deviendra ensuite plus abondante et quelques averses éclateront par endroits l'après-midi. Les maxima seront compris entre 16 et 20°C avec un vent généralement faible de sud à sud-ouest. Dimanche, les pluies ou averses seront parfois soutenues. Quelques embellies pourront néanmoins séparer ces intempéries. Les maxima varieront entre 15°C en haute Ardenne et 19°C dans la plupart des autres régions. Parapluie et bottes en caoutchouc devraient rester de rigueur pour la deuxième semaine des vacances de printemps, de nouvelles pluies étant annoncées. Quant aux maxima, ils oscilleront entre 14 et 18°C. (Belga)