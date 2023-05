Mondiaux ITU multisports - Le titre mondial de cross triathlon pour le Français Forissier, 11e place pour Carabin

En 1h33:19, l'Aixois, 2e l'an dernier, a devancé de 24 secondes le Tchèque Lukas Kocar et de 44 secondes son frère Arthur Forissier. Seul Belge engagé, Sébastien Carabin, sacré champion du monde de cross duathlon mercredi, a terminé en 11e position, en 1h38:08. L'épreuve était composée de 1 km de natation, 20,9 km de mountainbike et 6 km de course à pied. Distancé de plus de 4 minutes en natation, Carabin, 34 ans, malgré le meilleur chrono en VTT, n'a pu combler refaire son retard sur le top 10 par la suite. Chez les dames, où aucune Belge n'était inscrite, la victoire est revenue à l'Italienne Sandra Mairhofer (1h48:59), devant la Suissesse Loanne Duvoisin (1h49:41) et la Française Alizée Paties (1h50:30). Plus tard dans la semaine seront encore décernés les titres mondiaux en triathlon de longue distance et aquabike (dimanche). (Belga)