Nouvelle fusillade en Serbie: 8 morts, 10 blessés

Le tireur a ouvert le feu à l'arme automatique sur un groupe de personnes depuis un véhicule en marche et s'est enfui, selon la télévision publique RTS. La police est à la recherche du suspect, a-t-elle ajouté. De nombreux policiers et ambulances ont été dépêchés sur place, et des hélicoptères survolent les lieux. Mercredi, le pays a été endeuillé par une fusillade sans précédent dans une école de Belgrade lors de laquelle un élève de treize ans a tué huit camarades et le gardien. En avril, un villageois avait tué par balle 13 personnes, parmi lesquelles des membres de sa famille et des voisins, non loin de Mladenovac. (Belga)