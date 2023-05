Premier League - Saison terminée pour Hugo Lloris , blessé à la cuisse

Lloris, 36 ans, a disputé 31 rencontres cette saison avec Tottenham, encaissant 45 buts et conservant ses filets inviolés à seulement neuf reprises. L'ancien international français est en fin de contrat avec le club londonien et n'a pas encore été prolongé. Pour le duel face à Crystal Palace samedi, Tottenham sera également privé de Yves Bissouma (cheville), Emerson Royal (cheville), Ryan Sessegnon (ischio-jambiers) et Rodrigo Betancur (genou). Pour Sessegnon et Betancur, leur saison est d'ores et déjà terminée. Tottenham occupe actuellement la 7e place en Premier League, qualificative pour la Conference League, avec 54 points. (Belga)