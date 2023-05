Primeira Liga - Pepe accuse Santiago Colombatto de racisme

"C'est triste que cela arrive entre sportifs à ce niveau et, encore plus, sous les yeux de l'arbitre. Il n'a pas eu le courage d'arrêter le match et d'être compréhensif. Si l'arbitre n'a pas le courage d'arrêter le match, qui va le faire?", a déclaré l'international portugais après la victoire 3-2 de son équipe. Pepe a également précisé qu'il a décidé de ne pas quitter le terrain "par respect pour les gens qui ont acheté leur place et ceux qui regardent à la télévision". Porto a confirmé vendredi que son défenseur avait porté plainte auprès de la police. Colombatto, passé par Saint-Trond entre 2019 et 2021, a lui nié avoir tenu des propos racistes et est soutenu par son entraîneur Joao Pedro Sousa. "C'est un mensonge. Je suis témoin et je crois en la parole de mon joueur" a déclaré Sousa. (Belga)