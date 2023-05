Sunak promet à Lula 92 millions d'euros pour l'Amazonie

Un porte-parole du bureau du Premier ministre a précisé que la contribution s'élèverait à "80 millions de livres, (...) pour aider à éradiquer la déforestation et préserver la biodiversité dans cette zone". Le Fonds Amazonie, créé en 2008, lors du premier passage de Lula à la présidence, s'élève actuellement à quelque 3 milliards de réais (environ 550 millions d'euros), et a pour principal bailleur la Norvège (90% des fonds). Fin janvier, lors d'une visite officielle à Brasilia, le chancelier allemand Olaf Scholz avait assuré que son pays était prêt à verser 200 millions d'euros pour la préservation de la forêt tropicale, dont une contribution de 35 millions au Fonds Amazonie. Le président américain Joe Biden a, par ailleurs, annoncé le mois dernier qu'il comptait destiner 500 millions de dollars (environ 450 millions d'euros) au Fonds Amazonie, mais ce montant doit encore être approuvé par le Congrès. De retour au pouvoir pour un troisième mandat en janvier, Lula a promis de faire de la préservation de l'Amazonie une priorité et de mettre fin à la déforestation illégale d'ici à 2030. Sous la présidence de son prédécesseur d'extrême droite Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie avait augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente. (Belga)