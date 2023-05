Sven Vandenbroeck nouvel entraîneur du Wydad de Casablanca

"Je suis fier d'être là, de porter un maillot du WAC", a déclaré Vandenbroeck dans une vidéo diffusée sur la page facebook du club casablancais. "Pour la fin de saison, on a besoin de tout le monde pour nous supporter. Soyez là tous les matches, suivez-nous, supportez-nous et on fera le nécessaire", a ajouté l'ancien coach de l'AS FAR de Rabat (2021-2022), arborant un maillot aux couleurs du Wydad. L'ex-défenseur belge, 43 ans, qui a entraîné des équipes africaines, remplace Garrido, en poste depuis la fin février et critiqué par les supporters du club pour son approche tactique et des résultats jugés insuffisants. A six journées de la fin du championnat, le Wydad occupe la deuxième place du classement à un point de l'AS FAR. (Belga)