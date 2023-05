TC Louvain - Un an de prison pour avoir cambriolé la maison de ses grands-parents décédés

Le couple est décédé en janvier 2013, à une semaine d'intervalle. Ses deux petits-enfants, le prévenu et son frère, devaient alors recevoir chacun un quart de l'héritage, tandis que l'autre moitié devait revenir à une organisation active dans le bien-être animal à Charleroi. Une répartition qui n'a pas plu au prévenu. Ce dernier a alors décidé de se rendre avec un ami au domicile de ses grands-parents pour saccager la maison et forcer le coffre-fort. Selon le frère du prévenu, l'héritage se composait de 23 kilogrammes d'or, 1,4 kg de devises étrangères et 10.000 euros en liquide, pour une valeur totale d'environ un million et demi d'euros. Le prévenu a avoué s'être introduit dans la maison mais affirmait que son butin n'excédait pas les 10.000 euros d'argent liquide ainsi que des pièces d'or, voire 50 grammes d'or dans une audition ultérieure. Son complice s'est également contredit dans ses déclarations, ne permettant pas de lever le voile sur le montant exact. N'étant pas en mesure de constater avec précision les biens dérobés, le tribunal a estimé leur valeur à 200.000 euros. Le prévenu était déjà bien connu de la justice belge puisque son casier judiciaire mentionnait 51 condamnations. Le dossier ayant mis 10 ans à aboutir, le tribunal louvaniste a toutefois fait montre d'une certaine clémence et limité la peine à un an de prison. Sans estimation précise de la valeur des bien dérobés, il a en outre fixé le dédommagement auquel le frère et l'association peuvent prétendre à respectivement 50.000 euros et 100.000 euros. (Belga)